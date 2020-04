Higuain in Mls? Il tecnico dei LA Galaxy ammette: “Sarebbe un sogno e ci sono altri due giocatori della Juventus che…”

Si continua a parlare del futuro di Gonzalo Higuain in casa Juventus. Tante le voci che vorrebbero la Vecchia Signora alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Ed ecco perché, in caso di nuovo arrivo, sarà necessario salutare qualcuno. Il Pipita sembra essere l’indiziato principale alla cessione e le pretendenti per il centravanti, di certo non mancano.

Tra queste c’è una squadra di Mls, i LA Galaxy, ex club di Zlatan Ibrahimovic. A parlare di Higuain e non solo, ci ha pensato il tecnico Guillermo Barros Schelotto ai microfoni di Tuttosport: “Higuain da noi? Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Però, sinceramente, nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto per Higuain, ma nel calcio mai dire mai”, ha detto il mister che poi ha aggiunto: “Se lo conosco? Certo, tutta la famiglia. Il padre Jorge ha militato nel Gimnasia La Plata, il club nel quale sono cresciuto. E uno dei fratelli del Pipita, Federico, gioca qui in America, nel Dc United. Il sostituto di Ibra lo abbiamo già preso: è il Chicharito Hernandez e siamo contenti di lui. Higuain, nel caso, sarebbe un discorso a parte: un sogno per il futuro anche se non è facile”.

OCCHIOLINO – Ma non solo il centravanti argentino nel mirino di Schelotti: “Se ci sarebbero altri giocatori graditi? Top player come Khedira e Matuidi potrebbero essere interessanti per noi, anche se adesso è impossibile fare previsioni. Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non si può sapere cosa succederà in estate e che tipo di mercato sarà”. Insomma, la Mls guarda in casa Juventus e chissà che non possano esserci grandi manovre in fururo…