Higuain invita Messi: “Spero venga in MLS. Qui sarebbe il benvenuto”

Il bomber dell'Inter Miami apprezzerebbe l'arrivo in America de La Pulce

A BRACCIA APERTE - "La MLS è un campionato importante e in crescita. Ogni anno diventa più bello e combattuto. Stanno arrivando giocatori importanti e credo che possa davvero crescere parecchio", ha esordito Higuain . "Messi? Spero che possa venire qui. Sarebbe un vantaggio per la MLS ma anche per lui che sarebbe felice e si divertirebbe".

INTER MIAMI - Un passaggio anche sulla sua squadra e le ambizioni per la stagione: "Stiamo bene, non vediamo l'ora che inizi l'anno e siamo molto emozionati". "Speriamo possa andare meglio dello scorso anno". A livello personale il Pipita ha aggiunto: "Voglio migliorare i miei numeri cosa che ho fatto per tutta la mia carriera, migliorare anno dopo anno. Spero di poter fare di meglio quest'anno per aiutare la squadra a qualificarsi [per i playoff e poter competere per la MLS".