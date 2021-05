Higuain: “Morte mia madre dolorosa. Testa non al 100% ma lei vorrebbe fossi felice”

L'attaccante protagonista con due reti nell'ultima sfida dell'Inter Miami

Lo stesso Pipita ha parlato ai canali della MLS ammettendo di aver avuto un momento di sbandamento dopo il terribile lutto avuto: "Perdere mia madre è stato molto doloroso, soprattutto per via del legame e del rapporto che ho avuto con lei. Avevo appena segnato contro Philadelphia e Los Angeles, ero in una buona condizione, ma quando quella tragica notizia è arrivata mi ha ferito molto", ha raccontato l'ex Juventus. "La mia testa non era al 100% su quello che dovevo fare. Ma sapevo che dovevo fare clic perché dovevo aiutare la squadra e aiutare me stesso a uscire da quella situazione. So che mia madre sta guardando dal cielo e vuole che giochi a calcio, che sia felice e che faccia gol. Ho parlato con Neville e abbiamo avuto una conversazione importante sul perché della mia prestazione non buona nell’ultima partita, ma sono un essere umano. Non sono un robot che può entrare in una partita e giocare bene dopo quello che ho vissuto".