Higuain: “Non so se Messi verrà all’Inter Miami. Mio futuro? A dicembre…”

Le parole dell'attaccante argentino tra il suo futuro e quello del connazionale ora al Psg.

Redazione ITASportPress

Torna a parlare Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino dell'InterMiami, come riportato da AS, ha risposto ad alcune domande dei media americani in merito al proprio futuro e alla possibilità, magari il prossimo anno, di giocare con Messi in MLS.

Il Pipita è rimasto piuttosto vago sia per quanto riguarda le questioni personali sia su La Pulce: "Non ho parlato con Lionel Messi ultimamente", ha detto Higuain. "Ha un contratto a Parigi e non so se verrà finalmente qui all'Inter Miami. Personalmente ho già avuto l'opportunità di giocare al suo fianco per nove anni nella squadra argentina e so cosa vuole dire".

Parlando a livello personale l'ex Juventus, Napoli e Milan ha aggiunto: "Nel caso arrivasse Messi se giocherò con lui? Beh non lo so. Non so se ci sarà l'arrivo di Messi e personalmente vedremo che decisione prenderò sul mio futuro. A dicembre informerò tutti della mia decisione. Ora bisogna avere pazienza. Non chiudo alcuna porta, vediamo cosa succede. Vedremo anche se Messi si unirà a noi, non ho certezze ora".