Higuain pronto ad accogliere Messi: “La MLS lo accoglierebbe a braccia aperte…”

Gonzalo Higuain pronto ad accogliere Lionel Messi in MLS. Il Pipita, ora attaccante dell’Inter Miami, nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata ESPN, ha avuto modo di parlare anche del connazionale ora al Barcellona e del suo futuro che potrebbe essere, magari, negli States.

Higuain: “Pronti ad accogliere Messi a braccia aperte”

Come riportano anche Goal e Metro, Higuain si è soffermato sul futuro di Messi che potrebbe lasciare il Barcellona al termine di questa stagione: “In MLS sono venuti tanti calciatori. Andrea Pirlo quando era campione del mondo, e allo stesso modo anche Henry, David Villa e Matuidi”, ha esordito il Pipita. “Quindi non vedo alcuna ragione per la quale non potrebbe fare lo stesso anche Messi. Se venire qui in MLS lo rende felice, noi saremo pronti ad accoglierlo a braccia aperte”.

Nonostante l’apertura all’arrivo de La Pulce, Higuain non è convinto che Messi farà questa scelta: “Sinceramente ad un certo punto dovrà davvero decidere cosa fare. Dovrà capire cosa è nel suo interesse personale e sportivo. Ma secondo me ha le capacità ancora per dire la sua e competere in Champions League”.