Higuain: “Ritiro? MLS ultima tappa ma sarà il corpo a dirmi quando smettere”

Una cosa sembra certa per Gonzalo Higuain: dopo la MLS non ci saranno ulteriori tappe della sua carriera da calciatore. Lo ha detto a ESPN lo stesso bomber argentino che dalla Juventus è passato all’Inter Miami di David Beckham nei mesi scorsi. Il Pipita non pensa a ritirarsi, ora, ma sa che dopo l’esperienza negli States, non ci sarà un’altra squadra.

Higuain: “MLS ultima tappa. Ma fino a quando il mio corpo…”

Lo aveva detto anche in passato e, in qualche modo, lo conferma anche ora. Higuain non intende risparmiarsi nella sua nuova esperienza in MLS e punta a dare il massimo fino a quando riuscirà ad essere competitivo. Poi, quando ci saranno determinate circostanze, potrà dire basta: “La MLS è l’ultima tappa. Mi sarebbe piaciuto tornare al River, ma le condizioni economiche del club e la pandemia non lo hanno reso possibile”, ha spiegato l’argentino ex Juventus. “Il ritiro? Come dice Buffon, bisogna guardare giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sarà il mio corpo a farmelo capire”.