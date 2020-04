Higuain shock: “Ho pensato al ritiro. Avevo paura di uscire di casa per le critiche…”

Una carriera di gol ed emozioni, ma anche di critiche e… paure. Gonzalo Higuain, attuale attaccante della Juventus, ha vissuto momenti davvero cupi nella sua vita da calciatore e Marca ne ha raccolto alcune dichiarazioni davvero inedite.

PAURE – “Mi pento sempre di chiudermi in me stesso e rimanere a casa, invece di uscire per strada, per la paura di quello che potrebbero dirmi”, ha detto Higuain a proposito delle critiche. “Ci sono persone che fanno tante cose brutte e che se ne vanno in giro a faccia scoperta senza vergogna. Noi calciatori, invece, non ammazziamo nessuno e non possiamo andare in giro sereni”. E ancora: “Noi privilegiati? Sì, ma la gente dice sempre ‘eh, con tutti i soldi che guadagni…’. Ma gli amici non si possono mica comprare. Per esempio sono 14 anni che passo il compleanno e il Natale con persone diverse. Se voglio vedere mia madre lei si deve fare 15 ore d’aereo. Certo, posso pagarle il biglietto, ma non ce l’ho qui vicino con me. Diciamo a pochi minuti di distanza. Le persone vedono solo se faccio gol, quanto guadagno e basta. Ci giudicano e basta”.

RITIRO – E tra i momenti più difficili, anche la finale del Mondiale 2014 contro la Germania vissuta in un momento emotivamente complicato a causa dei problemi di salute di sia madre: “Ero sul punto di smettere di giocare a calcio, ma mia madre mi ha detto di no, che avrei dovuto continuare”, ha rivelato il Pipita. “Ma giuro che se fosse dipeso di me, avrei mollato. Amo il calcio, ma amo mia madre di più. Ma lei mi ha detto che non avrebbe permesso che lasciassi per lei”.