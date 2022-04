Higuain smentisce suo padre: “Mio ritiro? Ha capito male, c’è stato malinteso”

Il Pipita smentisce le parole di suo padre a proposito del ritiro dal mondo del calcio

MALINTESO - "E' stato un malinteso che lui (suo padre Jorge ndr) ha avuto con me, non gli ho mai parlato del ritiro", ha detto Higuain. "Si è espresso male, può succedere. Ma non ha nulla a che vedere con la realtà: sono concentrato sul club, sull'adempimento del contratto. Quando arriverà il momento di ritirarmi, se quella decisione verrà presa, sarò io a comunicarla, nessun altro tranne me", ha spiegato l'attaccante argentino ex anche di Napoli, Juventus e Milan.