Higuain: “So che Inter Miami vuole Messi. A fine contratto prenderò anno sabbatico”

L'attaccante dell'Inter Miami a 360°

Gonzalo Higuain si racconta e lo fa a ESPN 360, rivivendo la sua carriera e concentrandosi anche sul proprio futuro e quello del connazionale Lionel Messi. L'attaccante dell' Inter Miami ha avuto modo di soffermarsi sulle voci che vorrebbero La Pulce in MLS ma anche su quello che lo stesso ex bomber di Napoli, Juventus e Milan farà al termine del proprio contratto con la squadra di Beckham.

MLS, MESSI E FUTURO - "Con l'Inter Miami ho ancora un anno di contratto qui in MLS. Al termine dell'accordo, mi prenderò un anno sabbatico, dal calcio e da tutto", ha annunciato Higuain. Poi sul connazionale Messi: "Non voglio mettermi nei guai, non so di Leo a Miami. Ha firmato per due anni con il Psg, ma non ci siamo messi d'accordo... Il club lo vuole, vedremo".