Higuain, sullo store della Juventus non si vende più la sua maglia: futuro deciso per il Pipita

La maglia di Gonzalo Higuain non è in vendita sullo store della Juventus che spinge per un trasferimento del Pipita. Nonostante l’attaccante sia regolarmente partito per l’Asia per le amichevoli pre stagionali, la Vecchia Signora è pronta a liberarsi dell’argentino.

Dopo un anno passato tra Milan e Chelsea, Higuain è tornato alla base dove, però, rimarrà solamente pochi giorni. Un primo indizio era arrivato dal numero di maglia scelto per la tourneé, con la 9 lasciata libera. Adesso, però, arriva un dettaglio che mette, quasi sicuramente, la parola fine sulla storia tra l’attaccante e la Juventus: la divisa di Higuain, infatti, non appare più sullo store bianconero.

La pista che porta alla Roma sembra destinata a diventare realtà. Sarebbe stata trovata anche l’intesa tra le due società: prestito oneroso da 9 milioni con obbligo di riscatto fissato a ulteriori 27, in nome della sostenibilità del bilancio juventino. Si aspetta solo l’ok del giocatore ad accettare la pista giallorossa.