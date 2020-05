Higuain, tra Juventus e futuro: perso 1 kg in quarantena

Gonzalo Higuain è sicuramente tra i nomi più chiacchierati in questi mesi. Senza calcio, lo spazio è stato dato ai rumors di mercato e il Pipita, vista anche la sua difficile condizione contrattuale alla Juventus, è stato sulla bocca di tutti.

MLS, Argentina, Premier League oppure ancora Italia. L’unica cosa certa, ad oggi, è che Higuain è in forma perfetta ed è pronto a mettersi a disposizione della Juventus e di Maurizio Sarri in caso di ripartenza della Serie A.

Higuain, 1 kg in meno

Al suo ritorno alla Continassa, Higuain si è subito fatto vedere in forma perfetta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il Pipita si è presentato con un peso forma perfetto. Anzi, addirittura un kg meno rispetto a prima. Rispetto all’8 marzo, data della sfida giocata dalla Juventus in campionato contro l’Inter, l’attaccante è calato di peso andando sotto gli 80 kg. Segno evidente che l’argentino ha seguito alla lettera il regime alimentare e di allenamento in questi due mesi di quarantena e che ha voglia e desiderio di tornare ad essere decisivo per la Juventus.

Il futuro

Solamente poche ore fa, lo stesso argentino ha parlato a Tyc Sports del proprio futuro e della pista argentina legata al River Plate: “Onestamente il River mi ha dato tutto, dalla possibilità di crescere fino a quella di arrivare in un top club come il Real Madrid, ma ora non so cosa succederà e in questo momento sono concentrato solamente sulla Juventus”. Ma poi anche la dichiarazione d’amore: “La squadra di Gallardo è molto contagiosa come stile di gioco. Haa personalità, cinismo, tutto… Gli attaccanti hanno sempre tante occasioni da rete con questo tipo di gioco e chiaramente uno che ha militato nel River in passato, quando vede questa squadra, si immagina lì e pensa: ‘Che bellezza!'”.