Higuain, tra passato e futuro: “Grato a Capello. Inter Miami? Scelto perché…”

L'attaccante argentino si racconta

Gonzalo Higuain ha parlato, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della MLS e riportata da AS, del suo arrivo in Europa al Real Madrid e dei progetti futuro con l'Inter Miami. L'ex attaccante anche della Juventus ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali della sua carriera ed in modo particolare la fiducia avuta ai tempi in camiseta blanca sotto la guida di Fabio Capello: "Quando sono arrivato al Real avevo appena compiuto 19 anni e volevano mandarmi nella seconda squadra per allenarmi e crescere", ha raccontato il Pipita. "Ma dopo qualche allenamento, Capello mi disse che sarei subito rimasto in prima squadra e poi mi fece debuttare il Copa del Rey contro il Betis. Entrai in uno spogliatoio pieno di stelle, dei mostri, la verità è che per me fu un regalo".