Higuain: “Un calciatore in pensione è come una bottiglia vuota, usata e buttata”

Parla il Pipita

Il Pipita ha parlato in modo molto diretto a Primer Impacto: "Nel calcio non è tutto oro quello che luccica. La gente non ha idea di cosa significhi essere un calciatore. Pensano che giochiamo solo a calcio e basta. Ma abbiamo anche famiglie, abbiamo problemi, come tutti", ha detto Higuain .

Poi il paragone: "Alla fine della mia carriera da giocatore, sarò lontano dal calcio, molto lontano. Mi godrò il calcio mentre gioco, ma poi non voglio che sia nemmeno vicino alla mia vita. Il calcio è un campo molto sporco. Questo non è il mondo in cui voglio essere. Un giocatore in pensione è come una bottiglia vuota usa e getta. Prima ti hanno bevuto, ti hanno svuotato, poi ti hanno calpestato e poi ti hanno buttato fuori completamente. Non esisti più, nessuno ti chiama nemmeno".