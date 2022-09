Higuain: “Vissuto 15 anni in modo innaturale. Le critiche a volte uccidono”

PRESENTE E FUTURO - "Sono in un ottimo momento di forma con l'Inter Miami, mi sento leggero come quando giocavo al parco da bambino: quando si sta bene mentalmente, si può tornare a fare ogni cosa, anche tanti gol. Ma mi sto dirigendo verso la fine della mia carriera: un mio compagno mi diceva sempre che sei tu a doverti ritirare dal calcio e non il calcio a ritirare te. Bisogna smettere quando si è ancora in forma", ha detto Higuain .

CRITICHE - Tra i temi affrontati dal Pipita anche le tante critiche che ricevono i calciatori sui social: "Le critiche efferate e il bullismo mi hanno cambiato: ritrovarsi prima osannato e poi quasi insultato per aver sbagliato qualche gol. Tutto questo crea degli scompensi a livello psicologico. Se vivi un momento negativo in campo, becchi gli insulti per strada e, se ti azzardi a reagire, le ripercussioni sono doppie. In paesi come Italia e Argentina il calcio viene vissuto senza il minimo equilibrio: la gente pensa che la vita di un calciatore sia facile, in realtà è interamente condizionata dal risultato. E questo non è giusto: ho vissuto 15 anni questa condizione innaturale e col passaggio in MLS ho detto basta a tutto ciò". E ancora: "Bisogna capire che oggi viviamo in un tempo in cui bastano 5 secondi dietro a una tastiera per rovinare la vita di persona. Personalmente non tollero più la mancanza di rispetto".