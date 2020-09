Higuan, il fratello agente annuncia: “Via dalla Juventus per loro scelta. Ma le statistiche dicono…”

Gonzalo Higuain dirà addio alla Juventus. Le voci di queste settimane trovano conferma anche nelle parole di Nicolas, fratello e agente del bomber. Parlando a Tuttosport, il procuratore del Pipita non ha fatto giri di parole spiegando nel dettaglio la situazione legata al centravanti argentino.

Higuain: via dalla Juventus

“Nel 2016 la Juventus ha compiuto uno sforzo importante. Ora Gonzalo ha ancora un anno di contratto, ma la società e Pirlo hanno deciso unilateralmente di arrivare all’addio e quindi dobbiamo trovare una rescissione che rappresenti un buon accordo per tutti”, ha spiegato l’agente di Higuain. “A dire la verità ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo, visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impegnano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in fretta. L’ambizione della Juve è conquistare la Champions, ma non so quanti giocatori abbiano vinto 3 scudetti realizzando complessivamente 66 reti. Però siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, che ha detto in faccia a Gonzalo quello che pensava. Non succede sempre ed è stato importante”.

E ancora sull’addio: “Non siamo ancora entrati in questi dettagli, ci siamo confrontati solo sull’aspetto tecnico. Pirlo e i dirigenti hanno deciso che non c’è posto per Gonzalo, ora cercheremo un’intesa. Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti ma le tempistiche non saranno brevi. Serviranno alcune settimane anche per questioni logistiche. Sono a Buenos Aires e, non avendo ancora il passaporto comunitario per la pandemia sto faticando a raggiungere Torino. Stiamo parlando a distanza, ma sarà importante incontrarsi”.

E sul futuro di Higuain, ma anche di chi verrà seelto come suo sostituto: “Suarez o Dzeko? Guardate le statistiche e valutate. Detto questo, non mi piace parlare di altri. Ripeto: la scelta è della Juve. Dove andrà Gonzalo? Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa… Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors. Lui è cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali”.

