Hoeness rivela: “Il Bayern Monaco voleva Ibrahimovic ma…”

Zlatan Ibrahimovic ha giocato in tutti i principali campionati d’Europa. Serie A, Liga, Ligue 1 e Premier League. All’appello manca la Bundesliga che, a detta dell’ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness, sarebbe stata ad un passo…

Intervenuto ai microfoni di RTL Germany, l’ex numero uno dei campioni tedeschi ha rivelato che gli attuali campioni del mondo di Monaco di Baviera avevano pensato a Ibrahimovic in passato.

Ibrahimovic al Bayern Monaco: affare mancato

“È un grande giocatore, ma le sue richieste di salario erano ‘divine'”, ha sentenziato Hoeness su Ibrahimovic. “Un tempo eravamo interessati a lui al Bayern Monaco ma non siamo andati fino in fondo. Non ci siamo riusciti”. Un curioso retroscena che avrebbe decisamente potuto cambiare la storia di qualche stagione e che avrebbe quasi sicuramente fatto mettere al centravanti svedese un altro titolo nazionale in bacheca…