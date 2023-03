Hojlund, l’ex allenatore: “Come Haaland? Caratteristiche simili. Ecco quali”

L'ex allenatore del centravanti dell'Atalanta ha parlato delle doti del giovane calciatore.

Ha stupito tutti in questa stagione e, certamente, continuerà a farlo in maniera sempre più evidente. Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, attaccante dell'Atalanta, di cui ha parlato a TMW il suo ex allenatore Christian Ilzer, suo tecnico allo Sturm Graz, squadra da cui la Dea lo ha acquistato.

"Mi rendo conto che è un grande salto passare dallo Sturm Graz e dalla Bundesliga austrica all’Atalanta in Serie A, specialmente per un giovane che ha da poco compiuto 20 anni. Ho avuto la possibilità di allenarlo per 8 mesi qui allo Sturm Graz ed osservandolo ho notato quelli che sono i suoi punti di forza come il dinamismo, la sua grande velocità, il tutto unito ad una forte personalità", ha detto Ilzer su Hojlund e il cambio di campionato.

[...]. Non manca poi un paragone "scomodo", ma neppure così tanto: quello con Haaland. "Ci può stare il paragone tra Rasmus ed Erling Haaland, perché per alcune caratteristiche sono simili. Entrambi sono molto veloci, hanno in comune anche la determinazione e la voglia di segnare sempre. Sia Hojlund che Haaland sono due giovani molto positivi ed hanno grande fiducia nelle proprie capacità. Fra le cose che possono avere in comune c’è anche il fatto di essere dei profili che possono giocare in tutti i migliori top club d’Europa".

"Ovviamente Rasmus ha ancora ancora parecchia strada davanti a se da percorrere per migliorarsi ulteriormente e raggiungere i livelli di Haaland, ma per potenzialità è sicuramente un calciatore di alto profilo. In una delle prime sue interviste che fece qui a Graz disse che effettivamente il suo modo di giocare ha dei punti in comune con quelli di Haaland. Ricordo che questa sua dichiarazione fece sorridere i media austriaci. Presto però si sono accorti che invece era tutto vero".

[...]. Sul futuro del giocatore, un certezza: "L’ascesa di Rasmus per diventare un top fra gli attaccanti europei non si fermerà".