Honda infinito: “Operato al ginocchio ma voglio ancora giocare a calcio”

Il giapponese non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo.

In Italia lo ricordiamo con piacere per la sua esperienza al Milan, ma nella vita e carriera professionale di Keisuke Honda ci sono state ancora tante, anzi tantissime esperienze con diversi club in giro per il mondo. Ma non solo.

Nell'ultimo periodo, oltre a vestire i panni di giocatore, Honda è diventato CT della Cambogia. Un ruolo che, come anticipato, non gli ha impedito di proseguire la carriera da atleta. Anzi. Per il giapponese c'è stato modo di girare davvero il mondo vestendo maglie anche in Azerbaijan e Lituania fino ad arrivare, ora, ad essere svincolato ma con tanta voglia ancora di scendere in campo.

In tal senso, neppure un recente problema fisico sembra poter frenare il suo desiderio di giocare. Sui social, proprio Honda ha fatto sapere di aver subito un intervento al ginocchio che lo bloccherà per qualche tempo, ma non per sempre: "Ho subito un intervento chirurgico al ginocchio, ma tornerò presto", ha scritto l'ex giocatore anche del Milan su Instagram. "Voglio giocare il più a lungo possibile".

Insomma, il giapponese, ormai 36enne, non ha alcuna intenzione di fermarsi...