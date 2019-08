Honduras, sospeso il derby Olimpia-Motagua: 3 morti e diversi feriti

Tre morti e almeno sette feriti. È questo il bilancio degli scontri avvenuti tra ultrà rivali durante la partita Olimpia-Motagua, derby accesissimo a Tegucigalpa in Honduras. Gli incidenti sarebbero iniziati fuori dallo stadio quando il bus della squadra ospite sarebbe stato assalito da alcuni sostenitori armati di bastoni e bottiglie. Sarebbero rimasti coinvolti anche tre giocatori: Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier, e Roberto Moreira tutti e tre portati in ospedale perché feriti. La gara era ritenuta a rischio e per l’occasione sono stati impegnati circa 5000 agenti.