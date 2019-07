Hubner consiglia Balotelli: “Vai al Brescia…”

Ancora tutto da decifrare il futuro di Mario Balotelli, svincolato dopo l’ultima esperienza al Marsiglia. Sull’attaccante, nelle scorse settimane, aveva fatto un pensierino il Parma, che si è però poi tirato indietro a causa degli alti costi dell’operazione. Adesso sembra invece essere la Fiorentina ad aver messo nel mirino il giocatore, con sviluppi che tuttavia, al momento, tardano ad arrivare. Nel frattempo, a consigliare Supermario, sono arrivate le parole dell’ex bomber Dario Hubner, che ha così parlato ai microfoni di Radio Sportiva.

BRESCIA – “Balotelli in Serie A può fare ancora la differenza e credo che giocando a Brescia avrebbe stimoli che altrove non troverebbe. Tra l’altro credo che Cellino farà una buona squadra, in grado di raggiungere la salvezza. Tonali? E’ molto forte, ma può crescere ancora molto: un anno di A con le rondinelle può fargli bene”.