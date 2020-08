Humberto Maschio non ha dubbi: “Messi è meglio di Di Stefano, Pelé, Maradona e Cruyff”

Messi il migliore di tutti i tempi. Questo in sintesi il parere di Humberto Maschio, ex storico calciatore argentino naturalizzato anche italiano. Parlando al Clarin, l”87enne non ha avuto dubbi nell’eleggere La Pulce del Barcellona il giocatore più forte di tutti i tempi. Anche meglio di mostri sacri del passato.

Messi meglio Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyff

“Ho visto Di Stefano, Pelé, Maradona e Cruyff, li ho visti tutti, ma Messi è il migliore”, ha detto Maschio. “Ho giocato contro alcuni di loro e confermo che Messi è il migliore. Un tempo questi erano senza dubbio grandi giocatori, ma la velocità del gioco moderno è completamente diversa. Basta guardare i gol che segna Lionel Messi ora. Leo non corre molto in campo, ma solo quando ne ha bisogno. E se guardi bene, la palla sembra attaccarsi ai suoi piedi. Ho visto un sacco di giocatori con un’incredibile velocità, ma quando hanno la palla rallentano. Con Leo accade esattamente il contrario: Messi con la palla si accende e corre più veloce. Quello che fa è incredibile”.

