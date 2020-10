Tempo di fare dei bilanci, soprattutto in ottica mercato. Con la sessione di trattative ormai alle spalle, Globoesporte ha deciso di dare “i voti” agli acquisti delle varie società selezionando quelli che sono stati i migliori 10 colpi dell’ultima finestra d’affari valutati in base a parametri quali l’età, la somma spesa e l’adattamento alla nuova squadra. Tanta Premier League e Liga, ma anche un grande acquisto ora in Serie A…

Scheda 1 di 11