I 10 più grandi rossoneri di tutti i tempi: le leggende del Milan

Le leggende del Milan

Il calcio italiano ha prodotto e importato molti talenti nella lunga storia di questo bellissimo sport. E il Milan non fa eccezione, essendo uno dei club più importanti e più in vista della Penisola e dell'Europa. Quando pensiamo al Milan pensiamo a giocatori come Paolo Maldini, Kakà e Pirlo. Scopriamo insieme alcune delle più grandi leggende che hanno giocato per questo club.

Anche se il calcio italiano ha avuto alti e bassi nel corso della storia, ha avuto la capacità di attrarre e creare alcuni dei migliori giocatori del mondo. I rossoneri di questa lista hanno contribuito in modo determinante al successo del club e del calcio italiano.

Franco Baresi

Franco Baresi è il fratello minore di Giuseppe Baresi, che è stato un difensore leggendario. In gioventù, entrambi fecero un provino per l'Inter, ma Franco fu respinto e così fu ingaggiato dai rivali locali, il Milan. Baresi poteva giocare ovunque dietro, possedeva anche una grande tecnica, era capace di portare avanti la palla e di fare il passaggio giusto.

José Altafini

Jose Altafini era per metà brasiliano e per metà italiano. Ha giocato 246 partite per il club, dal 1958 al 1965, segnando l'impressionante numero di 161 gol. Essendo uno dei migliori marcatori dei rossoneri, è riuscito a vincere due scudetti e una coppa europea con il Milan. La percentuale di gol di Altafini è stata una delle migliori nella storia del club e gli è valso un posto nella nostra lista.

Frank Rijkaard

Durante la sua permanenza nel club, Frank Rijkaard ha raggiunto livelli di successo simili a quelli di Altafini. Ma invece di segnare gol come Altafini, il ruolo di Rijkaard è stato quello di impedire agli avversari di segnare gol. Rijkaard era un giocatore che possedeva grandi qualità con la palla, in grado di giocare come centrocampista classico o anche come difensore centrale.

Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko ha segnato 175 gol in 322 presenze nei suoi sette anni in rossonero. È considerato uno dei migliori centrocampisti che il club abbia mai visto, probabilmente uno dei migliori giocatori che hanno giocato nel Milan. Shevchenko ha vinto importanti trofei come lo Scudetto (2003/04), la Coppa Italia (2003/04), la Supercoppa Italiana (2004), la UEFA Champions League (2003/04) e la Supercoppa UEFA (2003, 2004).

Gianni Rivera

L'impatto di Rivera nel club è stato significativo per un periodo di due decenni, dal 1960 al 1979. Gianni Rivera, soprannominato "Golden Boy", ha segnato 164 gol in 658 presenze per il club, conquistando numerosi trofei. Ha vinto tre scudetti, quattro Coppe Italia, due Coppe UEFA, due Coppe europee e una Coppa Intercontinentale.

Gunnar Nordahl

Nordahl ha giocato otto stagioni nel Milan, dal 1948 al 1956, ed è stato considerato uno dei migliori attaccanti che il club abbia mai avuto. Nordahl ha segnato 221 gol in sole 268 presenze, diventando così il marcatore più efficiente. Gunnar Nordahl ha vinto due scudetti e due Coppe Latine. È anche considerato uno dei migliori calciatori svedesi della storia.

Kakà

Ogni appassionato di calcio ha sentito parlare di Kakà. Il brasiliano è entrato nel club nel 2003, ma ha vinto il primo trofeo di Serie A con il club solo tre anni dopo, seguito da un titolo di Champions League. Kakà era un giocatore veloce, in grado di dribblare efficacemente la difesa avversaria. Se a questo si aggiungono un gioco di gambe ipnotico e passaggi precisi, si hanno tutti gli ingredienti per un vincitore del Pallone d'Oro. Nei suoi sei anni in rossonero, Kakà ha segnato 95 gol.

Paolo Maldini

Quando si pensa ai più grandi difensori di tutti i tempi, probabilmente si pensa a Paolo Maldini. Il difensore centrale ha vinto sette titoli di Serie A, cinque Coppe europee e una Champions League. Anche il padre di Maldini ha giocato per il club e il figlio sta cercando di seguire le orme del padre e del nonno.

Marco van Basten

Marco van Basten è stato uno dei migliori giocatori stranieri che hanno caratterizzato la scena calcistica italiana. L'attaccante aveva un enorme talento con il pallone, ma purtroppo a causa di infortuni si è ritirato all'età di 28 anni. Arrivato in rossonero nel 1987 dall'Ajax, Van Basten ha vinto tre titoli di Serie A e due Coppe europee, segnando 125 gol in sole 201 presenze.

Ruud Gullit

Gullit si trasferì al Milan dal PSV Eindhoven per una cifra record all'epoca. Nella sua carriera in Italia riuscì a vincere due scudetti e due Coppe europee. Gullit era il tipo di giocatore che poteva fare letteralmente di tutto in campo, la sua visione e la sua intelligenza aiutavano la squadra a dominare l'avversario.