I dubbi di Mbappé: “Sto bene al Psg, ma è il posto migliore per me?”

L'attaccante francese sempre al centro del mercato

Redazione ITASportPress

Si prepara al debutto con la sua Francia ad Euro 2020, ma Kylian Mbappé non può non pensare anche al suo futuro e ai rumors di calciomercato che lo vorrebbero accostato di continuo al Real Madrid. L'attaccante francese, blindato solamente poche ore fa dal patron del Psg Nasser Al-Khelaifi, in un'intervista a France Football, ha lasciato intendere di essere al centro di grandi riflessioni...

I DUBBI - "Devo prendere la decisione giusta ed è difficile...", ha detto Mbappé riflettendo sul proprio futuro. "Devo riuscire a darmi tutte le opportunità per prendere una buona decisione. Sono in un posto che mi piace (il Psg ndr), dove mi sento bene, ma questo è il posto migliore per me? Devo rispondere a questo...". E ancora. "Il Psg capisce le mie richieste perché sa che non farò nessuna mossa infida contro di loro. Essere un grande giocatore è anche saper fare le cose in modo pulito e di classe fuori dal campo".

Ricordiamo che il contratto tra Mbappé e il Psg ha scadenza nel 2022 e che le parti, per ora, non hanno ancora trovato l'accordo per andare avanti insieme.