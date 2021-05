I migliori allenatori dell’anno: la classifica. In top 10 anche due italiani

Mancano ancora 90 minuti di gioco nei vari tornei nazionali, ma a parte in Ligue 1 e in Liga, i titoli sono già stati assegnati. Le finali di Champions ed Europa League, probabilmente, non cambieranno di molto la classifica dei migliori allenatori dell'anno stilata da Four Four Two. Il noto media ha voluto creare questa speciale graduatoria dei 50 migliori allenatori del mondo nell'ultima stagione 2020-21. Spiccano diversi italiani che occupano anche posizioni eccellenti nella top 10. Scopriamoli insieme...