I migliori calciatori del 2020 e inizio 2021, secondo il Cies e The Guardian

Le scommesse sportive sul calcio sono particolarmente interessanti e mai scontate, soprattutto per quanto riguarda i singoli atleti, fra cui sono compresi esordienti e grandissimi calciatori che hanno scritto la storia di questo sport.

La classifica dei migliori 100 calciatori secondo The Guardian e quella dei migliori calciatori secondo il Cies rimangono perfettamente d’accordo, con la differenza che la prima riguarda i migliori campionati europei e la seconda è inerente alla Serie A.

I 100 migliori calciatori secondo The Guardian — A vincere la sfida di miglior calciatore del 2020 per The Guardian è Robert Lewandowski, seguito al secondo posto da Leo Messi. Questi due attaccanti hanno strabiliato grazie alle loro prodezze e nel caso dell’attaccante del Bayern, sono presenti valanghe di gol nelle competizioni disputate lo scorso anno.

Al terzo posto c’è Cristiano Ronaldo, che con la Juventus ha vinto tutto ciò che era possibile vincere in Serie A, peccato per il flop Champions agli ottavi, dove la Vecchia Signora si è arresa al Porto.

Al quarto posto c’è De Bruyne del Manchester City, seguito da Sadio Mané del Liverpool. Sesto posto per il giovanissimo Erling Haaland del Borussia Dortmund, settima posizione per Mbappe del Psg. All’ottava posizione c’è Salah, seguito da Neymar e Van Dijk, a chiudere i primi 10.

I migliori calciatori secondo il Cies — Ecco la classifica dell’Osservatorio del Calcio che riguarda le migliori prestazioni dei calciatori di Serie A, rispetto al primo trimestre del 2021 in Serie A.

Primo posto per CR7 con un punteggio di quasi novanta e un totale di 1191 minuti in campo, segue Insigne con un punteggio pari a 87 e 1096 minuti di presenza con il Napoli. Chiude il podio dei migliori calciatori di Serie A, Marcelo Brozovic, con 1044 minuti in campo e un punteggio pari a 85.4.

Al quarto posto c’è il difensore dell’Atalanta, Gosens, un vero Jolly capace di giocare in ogni reparto e spingere dalla retroguardia fino in gol. Il quinto posto è tutto dello spagnolo Luis Alberto, play maker della Lazio con i suoi 921 minuti giocati e un punteggio pari a 84.6, assegnato dal Cies.

I giocatori più forti a livello europeo per il Cies — Cambia leggermente la situazione rispetto al 2020 e Messi si riprende la vetta, l’attaccante del Barcellona è in splendida forma e quest’anno punta a vincere tutto.

Scivola al secondo posto Lewandowski, dopo un anno indimenticabile, mentre al terzo posto sale il jolly del Chelsea Jorginho. Quarto posto per Dias del Manchester City, quinta posizione per l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ormai lontano dalle statistiche e soprattutto dalle vittorie di qualche anno fa ma sempre in ottima forma.

Sesto posto per Fekir del Betis, inseguito da Kroos del Real e Andre Silva dell’Eintrach Francoforte. Nona posizione per Insigne e decimo posto per Sancho del Borussia Dortmund.

Mentre i campionati e Champions proseguono a pieno ritmo, chissà quali saranno i calciatori che confermeranno queste valutazioni e chi flopperà, scendendo vertiginosamente la classifica.