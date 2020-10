I migliori Under 18 al mondo: tre italiani nella speciale lista

Il famoso quotidiano The Guardian ha reso nota una speciale classifica comprendente i sessanta talenti (Under 18) di maggior talento al mondo. In questa particolare lista figurano tre giovanissimi calciatori italiani, nello specifico l’interista Cesare Casadei, il giocatore della Juventus Fabio Miretti e Wilfried Gnonto dello Zurigo. Andiamo a vedere nello specifico la classifica divisa in base alle differenti nazionalità dei giocatori.

LA CLASSIFICA DEI 60 UNDER 18

ARGENTINA

Federico Redondo, mediano, Argentinos Juniors

Dario Sarmiento, ala, Estudiantes La Plata

AUSTRALIA

Alexander Robertson, centrocampista, Manchester City

AUSTRIA

Yusuf Demir, trequartista, Rapid Vienna

BELGIO

Ardy Mfundu, difensore, Schalke 04

Luca Oyen, trequartista/ala, Genk

BRASILE

Bruno Goncalves, attaccante, Red Bull Bragantino

Metinho, centrocampista, Fluminense

BULGARIA

Dimo Krastev, mediano, Fiorentina

REPUBBLICA CECA

Adam Karabec, trequartista, Sparta Praga

CINA

Jia Boyan, attaccante, Shanghai SIPG

COLOMBIA

Tomas Angel, attaccante, Atletico Nacional

Jhon Jàder Duràn, attaccante, Envigado

CONGO

Isaac Tshibangu, ala, TP Mazambe

CROAZIA

Bartol Barisic, attaccante, Dinamo Zagabria

Ivan Cubelic, trequartista, Hajduk Spalato

Tomislav Duvnjak, centrocampista, Dinamo Zagabria

DANIMARCA

Maurits Kjærgaard, centrocampista, Red Bull Salisburgo

ECUADOR

Anthony Valencia, ala, Independiente del Valle

FRANCIA

Amir Arli, centrocampista, Digione

Rayan Cherki, attaccante, Lione

Édouard Michut, centrocampista, Paris Saint Germain

GERMANIA

Luca Netz, esterno sinistro, Hertha Berlino

Torben Rhein, trequartista, Bayern Monaco

Florian Wirtz, trequartista, Bayer Leverkusen

GHANA

Prince Kwabena Adu, attaccante, Bechem United FC

GIAPPONE

Takuhiro “Pipi” Nakai, centrocampista, Real Madrid

GUINEA

Ilaix Moriba, centrocampista, Barcellona

INDIA

Bikash Yumnam, difensore, Punjab FC

INGHILTERRA

Samuel Iling-Junior, ala, Juventus

Jamal Musiala, trequartista, Bayern Monaco

ISLANDA

Isak Bergmann Jóhannesson, centrocampista, IFK Norrköping

ITALIA

Cesare Casadei, centrocampista, Inter

Wilfried Gnonto, attaccante, Zurigo

Fabio Miretti, centrocampista, Juventus

MAROCCO

Mohamed Amine Essahel, trequartista, Academie Mohamed VI

MESSICO

Marcelo Flores, trequartista, Arsenal

Luis Puente, attaccante, Chivas

NORVEGIA

Odin Thiago Holm, centrocampista, Valerenga

OLANDA

Xavi Simons, centrocampista, Paris Saint Germain

Naci Ünüvar, centrocampiata, Ajax

PERU’

Kluiverth Aguilar, difensore, Alianza Lima

POLONIA

Aleksander Buksa, attaccante, Wisla Cracovia

PORTOGALLO

Ronaldo Camará, centrocampista, Benfica

Joelson Fernandes, ala, Sporting Lisbona

ROMANIA

Stefan Bodisteanu, trequartista, FC Viitorul

RUSSIA

Arsen Zakharyan, centrocampista, Dinamo Mosca

SCOZIA

Liam Morrison, difensore, Bayern Monaco

SERBIA

Mateja Bacanin, centrocampista, Stella Rossa

Luka Cveticanin, ala, FK Vozdovac

SLOVACCHIA

Benjamin Sesko, attaccante, Red Bull Salisburgo

SPAGNA

Bruno Iglesias, trequartista, Real Madrid

Israel Salazar, attaccante, Real Madrid

Nico Serrano, trequartista, Athletic Bilbao

STATI UNITI

Moses Nyeman, centrocampista, DC United

SVEZIA

Emil Roback, attaccante, Milan

TANZANIA

Kelvin John, attaccante, Brooke House College Football Academy

TURCHIA

Emre Celtik, ala, Altinordu

Ravil Tagir, difensore, Basaksehir

URUGUAY

Juan Ignacio Cabrera, centrocampista, Schalke 04