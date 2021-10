I social di Zuckerberg down, Lucas Moura “riscopre”… sua moglie: tweet virale

Il brasiliano ha commentato con una battuta il momento di crash dei social network Facebook, Instagram e Whatsapp

In modo particolare, uno di questi ha davvero fatto esplodere di risate il popolo social. "Con Instagram e Whatsapp down sono riuscito a parlare un po' con mia moglie. Persona molto bella lei...", ha scritto Lucas Moura in modo palesemente ironico. Una dichiarazione che ha subito raccolto migliaia di like (siamo arrivati a ben oltre 100 mila cuoricini) e condivisioni.