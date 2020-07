I sogni di Donnarumma: “Voglio diventare il migliore al mondo”

Tra i più giovani della Serie A nel suo ruolo ma allo stesso tra i più esperti. Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan e della Nazionale italiana, si racconta in una lunga ed interessante intervista ai microfoni di Sky Sport. Dalla stagione in rossonero ai sogni nel cassetto con la maglia azzurra e non solo…

Donnarumma: “Voglio diventare il migliore al mondo”

“Il sogno nel cassetto è diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili. La Coppa del Mondo è il sogno di tutti, quindi quello è il primo sogno”, ha detto senza indugi Donnarumma che poi sul gruppo Nazionale ha aggiunto: “Stiamo molto bene insieme, è un bel gruppo. Peccato non ci sia stato l’Europeo quest’anno, ma è un bene per affrontarlo al meglio il prossimo anno”.

Mentre sul Milan e sul momento del Diavolo: “Quale è stato il nostro segreto post lockdown? Tornare insieme, stare insieme e di riprendere quello che avevamo perso”, ha detto il portiere. “Avevamo perso tanti punti e avevamo voglia di riprenderli perché sicuramente il nostro valore non è quello di prima, ma è quello di adesso”. E su Ibrahimovic: “Una bestia, un fenomeno. Ci dà tanto e si fa sentire tanto. Ibra è la forza in più che ci mancava”.

