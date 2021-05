I sogni di Grifo: “Esserci all’Europeo sarebbe bello. Serie A? Mai dire mai”

Il calciatore del Friburgo dà uno sguardo al futuro

Si è messo in evidenza per tutta la stagione con la maglia del suo Friburgo in Bundesliga. Adesso Vincenzo Grifo guarda avanti e sogna quella che potrebbe essere una chiamata, meritata, in Nazionale per i prossimi Europei. L'attaccante italiano è nel giro della formazione Azzurra del CT Mancini e attende la lista ufficiale dei convocati per Euro 2020. Intervistato da Sky Sport 24, il classe 1993 ha parlato del suo desiderio di esserci al grande torneo ma anche della possibilità di lasciare la Germania per giocare in Serie A.