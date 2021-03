Iachini: “Legato alla Fiorentina ma faccio il tifo per Prandelli. Se Commisso chiamasse…”

“Sono consapevole di aver fatto di tutto per il bene della squadra”. A parlare è Beppe Iachini, ex mister della Fiorentina, in un’interessante intervista a TMW in occasione della rubrica A tu per tu.

L’ex tecnico della Viola ha parlato del suo passato a Firenze e del legame che, ancora oggi, è presente con il club di Rocco Commisso: “Sinceramente non mi rimprovero nulla. L’anno scorso la squadra è stata condizionata in modo pesante dal Covid e abbiamo fatto una media da Europa. Sono contento del rapporto che ho creato con il presidente e i calciatori. Alla Fiorentina resto legato”.

Un legame, appunto, che potrebbe aprire in futuro altre novità: “Se Commisso mi richiamasse? Con il Presidente ho mantenuto un ottimo rapporto. Ma non ci penso. L’unica cosa che posso dire è che tifo per Prandelli e tutta la Fiorentina affinché possa fare bene”.