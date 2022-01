Ian Rush: “Lukaku-Chelsea? Ha imparato la lezione…”

Il commento dell'ex attaccante tra le vicende in casa Blues e l'Inter in Champions

LUKAKU - Per quanto riguarda il "caso Lukaku": "Non convocarlo nella gara successiva al suo sfogo è stato giusto, il club viene prima di tutto il resto e non poteva esserci quindi decisione migliore. Sono convinto che Lukaku ne uscirà più forte, Romelu ha imparato la lezione. Bravo Tuchel, che ha gestito tutto alla perfezione".