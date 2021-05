Ibra e gli altri calciatori e… imprenditori: dalle gomme da masticare all’olio

C'è chi segna in campo e chi riesce a fare gol anche negli affari. I calciatori diventati imprenditori, ormai, si moltiplicano. In effetti, si sa, la vita da giocatore non può durare in eterno e per il futuro bisogna essere pronti. In Serie A ci sono davvero tanti professionisti che hanno deciso di provare nuove carriere parallele a quelle del campo. Dalle gomme da masticare al padel, passando all'olio e... alla birra. Scopriamoli tutti...