Ibrahimovic a sorpresa: “Tornerei in Italia. Al Bologna per Mihajlovic, a Napoli per riempire il San Paolo…”

Mai banale. Zlatan Ibrahimovic torna a parlare e lo fa accendendo il mercato e le speranze di diverse squadre che potrebbero contare su di lui già dal mese di gennaio. In una lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, lo svedese dei LA Galaxy ha parlato anche del proprio futuro aprendo le porte ad un ritorno in Italia.

TORNARE – La sua esperienza in MLS terminerà a dicembre, ma Ibrahimovic pensa già al futuro: “Ascolterò tutto. Voglio lottare per il massimo e se tornassi vorrei puntare allo scudetto. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso fare ancora la differenza. Anche oggi sarei in grado di segnare una ventina di gol”, ha detto l’attaccante.

PISTE – Vincere lo scudetto oppure fare un gesto importante per un amico: “Se scegliessi di andare a Bologna lo farei solo per lui, per Mihajlovic. Credo sia difficile che possa accadere, ma se cambio idea lo chiamo subito”. Bologna, quindi, oppure Napoli: “Dopo aver visto l’ultimo documentario su Maradona mi verrebbe quasi voglia di provare un’esperienza a Napoli, magari replicando ciò che fece Diego. Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno e Ancelotti è un grande. Ma la decisione finale dipenderà da vari aspetti”.