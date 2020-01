Ibrahimovic, abbattuta la sua statua a Malmö: le immagini

Sorrisi in Italia per lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha fatto ritorno al Milan per la gioia della Serie A e, soprattutto, dei tifosi rossoneri. Ma in Svezia, precisamente a Malmö, c’è chi proprio non vuole più saperne del bomber ex LA Galaxy.

Dopo essere stata presa d’assalto dai vandali, la statua dedicata a Ibrahimovic è stata nuovamente presa di mira. Prima solo il naso, poi le fiamme e, adesso, l’abbattimento. Nella notte, come spiega Aftonbladet su Twitter e sul proprio sito internet, alcuni vandali hanno buttato giù l’opera d’arte coprendo il volto dell’attaccante con una maglia nera. Una brutta fine per quello che doveva essere un simbolo di riconoscimento per quanto fatto in carriera dal giocatore con la Svezia e con i vari club in cui ha giocato.