Ibrahimovic al… Benevento. Il presidente: “Ne ho parlato con Inzaghi e…”

Intervenuto ai microfoni di OttoChannelTV, il presidente del club sannita ha commentato i rumors che riguardano la sua squadra e il centravanti svedese: “Non è una bufala. Ci ho pensato, ne ho parlato con Inzaghi, che è amico di Ibrahimovic. Poi abbiamo convenuto che non era il caso di chiedere ad un campione come lui di venire in Serie B, un po’ perché sapevamo che sarebbe stato impossibile convincerlo, un po’ perché questo campionato va portato avanti con i calciatori che abbiamo”.

ORGOGLIO SANNITA – Ma il patron Vigorito, dopo aver chiarito la questione, ha voluto anche precisare con orgoglio: “Ibrahimovic ha una mentalità diversa, sente di essere ancora tra i più forti al mondo, è chiaro che con questa premessa non poteva venire da noi. Vorrei comunque ricordare che nella nostra breve esperienza in Serie A abbiamo portato a Benevento calciatori internazionali del calibro di Sandro, Sagna e Diabaté. Chiaro che Ibrahimovic al Benevento sarebbe stato un colpo da 110, non da 90…”.