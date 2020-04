Ibrahimovic all’Hammarby , il vice allenatore ammette: “In tanti sognano che arrivi qui. Potrebbe fare tutto…”

Zlatan Ibrahimovic all’Hammarby, per ora solo per alcuni allenamenti ma in futuro… chissà. Il sogno del club svedese di vedere quello che è di recente diventato il nuovo co-proprietario in campo a difendere la maglia della società potrebbe realizzarsi.

A parlarne è stato a DAZN Joachim Bjorklund, vice allenatore del club: “Potrebbe fare di tutto, ma non credo sia un’opzione al momento”, ha spiegato l’ex difensore che in passato ha vestito anche la maglia del Vicenza – So che ci sono molte persone che tifano per l’Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua. Se decidesse di venire sarebbe più che benevenuto”.

IPOTESI PER IL FUTURO DI IBRAHIMOVIC