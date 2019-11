Ibrahimovic allo scoperto: “Milano mia seconda casa. Posso giocare fino a 50 anni…”

Fermi tutti: parla Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è al centro delle voci di mercato e non solo. Dopo l’acquisto del 50% dell’Hammarby, ecco l’attaccante tornare a parlare di calcio e del proprio futuro in campo.

Accostato a diverse squadre, il centravanti si espone e confessa il desiderio di voler tornare in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha ammesso: “Milano è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via. Amo scegliere, non essere scelto. Non sono diventato imprenditore. Sono nato imprenditore e diventato calciatore”.

TRA PRESENTE E FUTURO – Sulle voci che lo volevano in contatto col Bologna, l’attaccante ha rivelato: “Con Sinisa mi sento spesso. È un amico, una persona eccezionale, un uomo raro”. E sulle sue condizioni fisiche: “Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni. Se c’è un progetto che mi stimola, posso farlo di sicuro. Ho terminato l’esperienza a Los Angeles e devo dire che è stata fantastica, rimarrà per sempre nei miei ricordi. Avevo voglia di questa avventura. Ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi”. Insomma, sempre il solito Ibra…