Ibrahimovic azionista… in campo: Zlatan si allena con l’Hammarby

Non c’è che dire: Zlatan Ibrahimovic è un azionista atipico. Solitamente i proprietari delle quote dei vari club calcistici non scendono in campo per allenarsi con i propri dipendenti. Il fuoriclasse svedese, invece, ha trovato un modo particolare per tenersi in forma nonostante l’emergenza Coronavirus che ha paralizzato il mondo e bloccato il mondo del calcio. Ibra ha deciso di allenarsi insieme all’Hammarby, il club svedese di cui detiene il 25% delle quote. Il direttore sportivo Jesper Jansson ha raccontato questa singolare situazione a Sky Sport: “Ibrahimovic era a casa a Stoccolma con la sua famiglia e sentiva di voler toccare di nuovo la palla. Da lunedì ricominceremo a lavorare in gruppo, naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi”.