Ibrahimovic ci prova: tenta il recupero lampo per la gara contro il Lecce

Contro la Juventus in Coppa Italia non ci sarà, non solo per l’infortunio al polpaccio ma per la squalifica. Ma Zlatan Ibrahimovic starebbe già facendo i conti sul suo potenziale ritorno sul prato nel reparto avanzato del Milan.

Il problema fisico potrebbe dargli ancora qualche noia ma lui non ha intenzione di far ripartire il suo Milan senza la sua punta di diamante. Ecco perchè starebbe pensando ad un recupero lampo per la prima giornata di Serie A alla ripartenza dopo lo stop coronavirus. Esisterebbe la possibilità che lo svedese possa tornare in campo già contro il Lecce alla ripresa dei rossoneri in campionato. 22 giugno la data evidenziata dallo svedese sul suo calendario. In alternativa, il 28, quando il Diavolo affronterà la Roma. Ibra vuole esserci anche per essere già in forma per i big match successivi contro Lazio e Juventus.