Ibrahimovic, cosa combini? Insulta lo staff dei Los Angeles FC dopo la tripletta

Zlatan Ibrahimovic ha messo la sua firma nel derby di Los Angeles di MLS. Una tripletta decisiva nel 3-2 finale dei suoi LA Galaxy contro LAFC ma anche tante polemiche al fischio finale. Lo aveva detto alla vigilia “non paragonatemi a Carlos Vela”, lo ha confermato anche durante la gara, ma non soddisfatto ha voluto rincarare la dose anche contro lo staff e il coach rivali.

Come riporta il Sun, infatti, l’attaccante svedese, arrivato a quota 16 gol in 17 partite, al termine della sfida che lo ha visto assoluto protagonista, ha voluto dire la sua, non troppo gentilmente, agli sconfitti. “Andate via, andate a casa”, con tanto di insulti al tecnico avversario e al suo staff e in modo particolare a Zak Abdel, allenatore dei portieri dei LAFC, che si lamentava di un possibile fallo, forse una gomitata, rifilata dallo svedese.

A modo suo, Ibrahimovic non smette mai di farsi notare. Per le prodezze in campo…e non solo.