Ibrahimovic diventa attore: avrà un ruolo nel nuovo film di Asterix e Obelix

Il palco dell’Ariston sembra aver dato certezze importanti a Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese del Milan, infatti, è pronto a fare nuove esperienze extracalcistiche, dopo la presenza al Festival di Sanremo a fianco di Amadeus e Fiorello come co-conduttore. L’attaccante ha spiegato che nei prossimi mesi sarà impegnato da una nuova avventura, stavolta da attore: occuperà il ruolo di Antivirus nel nuovo film di Asterix e Obelix. Ibrahimovic lo ha reso noto con un post sui propri canali social.

Non sarebbe il primo caso di sportivo che recita. Da poco sono emerse le prime clip di Space Jam 2, in cui il campione di NBA LeBron James ricalcherà le orme di Michael Jordan nel primo omonimo film. Sempre in Asterix e Obelix hanno recitato anche Zinedine Zidane, il cestista Tony Parker e il sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Ibrahimovic si prepara a raggiungere questi miti anche al cinema. Insomma, insaziabile in campo e fuori.