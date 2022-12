Ibrahimovic fa sognare i tifosi del Milan: il messaggio social

Zlatan Ibrahimovic è ormai pronto al rientro. Dopo mesi di assenza, l'attaccante sembra essere molto vicino al rientro in campo col suo Milan .

Lo vedese, fermo da fine maggio a causa dell'operazione al ginocchio sinistro, scalpita per tornare in campo e proprio per questo ha lanciato quello che sembra essere un "indizio" a tutti gli effetti.