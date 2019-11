Ibrahimovic: “Grazie Galaxy, vi ho dato Zlatan. Ora tornate a vedere il baseball…”

Si sta parlando da settimane del futuro di Zlatan Ibrahimovic, che a breve – contratto in scadenza il 31 dicembre – lascerà definitivamente gli Stati Uniti dopo una esperienza ai Los Angeles Galaxy fatta di grandi vittorie, gol a raffica e conquiste importanti. Lo stesso svedese, a modo suo, sul proprio profilo Instagram ha voluto salutare la squadra e la città che lo hanno ospitato in MLS: “Sono venuto qui, ho visto, ho conquistato. Grazie Galaxy per avermi fatto sentire ancora vivo. Ai tifosi dei Galaxy – volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua…ora tornate a guardare il baseball”. Sappiamo che Ibra non è mai banale e si sente il più grande di tutti, da gennaio probabilmente lo rivedremo in Italia, resta solo da capire con quale divisa.