Ibrahimovic ha deciso: i rumors dalla Svezia non lasciano dubbi

Zlatan Ibrahimovic ha deciso il proprio futuro. Dopo le recenti dichiarazioni infuocate nei confronti della dirigenza del Milan e dei progetti per la prossima stagione, arrivano indiscrezioni importanti che segnano definitivamente il destino del calciatore. In Svezia sono sicuri di cosa farà il centravanti al termine di questa annata in rossonero.

Ibrahimovic: futuro deciso

Addio Italia e addio Serie A. Zlatan Ibrahimovic ha deciso: tornerà in Svezia. Secondo i rumors che arrivano dal Paese scandinavo, il centravanti avrebbe deciso di salutare il Milan e chiudere la sua carriera da allenatore-giocatore all’Hammarby, squadra di cui è diventato co-proprietario. Il centravanti, dunque, dopo aver palesato i suoi dubbi sulla dirigenza del Diavolo e le ambizioni di certi dirigenti, pare intenzionato a salutare definitivamente il massimo campionato nostrano.

LA FIDANZATA DEL CALCIATORE E L’INCIDENTE PICCANTE