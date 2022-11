Ibrahimovic: “Haaland sarà fenomeno se l’ego di Guardiola glielo permetterà”

LE PAROLE - "Haaland mi piace moltissimo, è un giocatore molto intelligente, non fa cose che non sono alla sua portata, non scende a giocar palla, aspetta davanti alla porta e segna. Mi ricorda giocatori come Inzaghi, Trezeguet e Vieri. È una sorta di 'nuova versione' di tutti e tre", le parole di Ibrahimovic. "Se Guardiola riuscirà a farlo migliorare? Dipende dall’ego di Guardiola: se lo lascia diventare più grande di lui o no. Perché a me non ha permesso a me di migliorare? A me come agli altri: perché non è capitato solo a me, ma a molti altri", il commento dello svedese che evidentemente non ha vissuto un'esperienza molto positiva al Barcellona sotto la guida del tecnico catalano.