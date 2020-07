Ibrahimovic, il retroscena: “Galliani mi ha detto che a 11 km da Milano c’è il mio vecchio Milan”

Ancora Zlatan Ibrahimovic. Mai banale lo svedese che nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, ha mandato diversi messaggi importanti al Milan e non solo. Arrivano ancora parole decisamente ficcanti che riguardano il suo presente e, forse, anche il suo futuro.

Ibrahimovic: il retroscena con Galliani

Non fa giri di parole Ibrahimovic che rivela un curioso aneddoto recente: “Mi ha chiamato Galliani e mi ha detto: ‘Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan’. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo”. Un invito ben preciso quello arrivato dall’attuale ds del Monza che nel club brianzolo, insieme a Silvio Berlusconi, sta ricostruendo una squadra incredibile con ambizioni importanti. E ancora il centravanti svedese elogia l’operato dell’ex dirigente del Milan: “Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: ‘Non me ne vado finché non vieni con me’. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: ‘questo è matto, cosa vuole?’ Dobbiamo andare, le ho detto, o non va via. Quando vuoi qualcosa, devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole”.

