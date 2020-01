Ibrahimovic, il retroscena sul futuro: ha già scelto cosa fare a fine stagione

Zlatan Ibrahimovic ha riacceso le speranze del Milan di proseguire la stagione in modo migliore rispetto a come aveva iniziato. L’effetto ‘Zlatan’ si è già visto alla prima uscita contro la Sampdoria, ma soprattutto nel successo esterno del Diavolo contro il Cagliari, in cui il centravanti è tornato anche al gol.

Ma secondo alcuni rumors, precisamente stando a quanto riporta l’Expressen, l’attaccante e la sua famiglia avrebbero già deciso cosa fare al termine della stagione. Ibrahimovic potrebbe tornare in Svezia dove la sua famiglia si è già stabilita andando a vivere in una lussuosa residenza da 1000 metri quadri. Pare evidente come la moglie e i figli dell’attaccante avrebbe già stabilito il loro futuro. Al momento il calciatore soggiorna in albergo, ma al termine dell’esperienza in rossonero potrebbe tornare in Svezia.