Ibrahimovic, il sogno del Monza continua. Galliani: “L’ho incontrato settimana scorsa…”

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? L’attaccante del Milan si trova in un momento molto particolare della propria carriera. Andare avanti o fermarsi? Ma soprattutto in quale squadra eventualmente continuare? Sono tanti gli interrogativi relativi al futuro del bomber svedese che in questi ultimi mesi in rossonero ha fatto vedere di poter fare ancora la differenza.

Ecco perché sul suo futuro circolano ancora diverse voci, alcune anche molto “speciali”. Intervistato da Binario Sport, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è tornato a parlare di quello che era stato un suo calciatore ai tempi del Diavolo e del loro rapporto di stima che tuttora sussiste.

Galliani: “Ho visto Ibra la settimana scorsa e…”

“Mi sono incontrato con Ibra settimana scorsa”, ha detto Galliani senza alcun timore. “Tra noi c’è sempre un grande legame, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tanti club di Serie A”. Insomma, l’ipotesi di vedere Ibrahimovic al Monza sembra solo una suggestione romantica. La pista più probabile è quella di vedere l’attaccante fare ritorno in Svezia e chiudere probabilmente la sua carriera da giocatore con l’Hammarby, club del quale è diventato da poco azionista e co-presidente.

