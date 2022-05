Ibrahimovic, indizio sul futuro e ritiro più vicino

Possibile decisione del bomber svedese

Redazione ITASportPress

Niente nazionale per Zlatan Ibrahimovic. Il 40enne fuoriclasse del Milan non dovrebbe rispondere alla convocazione della Svezia del c.t. Janne Andersson per le 4 gare di Nations League programmate per la prima metà di giugno. Il CT dovrebbe annunciare e fare chiarezza sulla situazione legata al giocatore nella conferenza stampa odierna.

Se questa notizia fosse confermata, sarebbe un segnale netto sulla decisione del calciatore di rallentare o, addirittura, fermarsi definitivamente. La Svezia giocherà contro la Slovenia in trasferta (2/6), contro la Serbia in casa (9/6) e contro la Norvegia sia in casa che in trasferta (5/6 e 12/6) ma lo farà senza Ibrahimovic. Stando a quanto trapela dalla Svezia, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il bomber avrebbe voluto dire sì e dare ancora un contributo alla nazionale, ma le condizioni fisiche imperfette gli hanno suggerito di non rischiare.

Non è escluso che Ibrahimovic possa tornare in nazionale in un secondo momento ma al momento sembra difficile vederlo vestire nel breve periodo la divisa della Svezia, non prima di aver risolto del tutto gli acciacchi. Il fisico del giocatore è il vero ago della bilancia del suo futuro e in questo momento l'ipotesi ritiro sembra essere sempre più probabile anche se nella testa dello svedese c'è la voglia di fare ancora un anno e magari dare l'assalto alla Champions League.

Ibrahimovic (getty images)